Polonya’nın en lezzetli sırrı: Pierogi Ruskie

Malzemeler
Hamur için:
- 500 g un
- 1 yumurta
- 200 ml ılık su
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
İç harcı için:
- 500 g patates
- 250 g beyaz peynir (Polonya'da twaróg kullanılır, yoksa lor veya ezine peyniri de olabilir)
- 1 büyük soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 büyük soğan (ince doğranmış)
- İsteğe bağlı: ekşi krema (smetana)
Yapılışı
1. Hamurun hazırlanması:
- Unu geniş bir kaba eleyin ve ortasını havuz gibi açın.
- Yumurtayı ekleyin, ardından ılık suyu ve tuzu koyarak yoğurmaya başlayın.
- Hamur ele yapışmayacak kıvama geldiğinde üzerine bir bez örtüp en az 30 dakika dinlendirin.
2. İç harcın hazırlanması:
- Patatesleri haşlayın, süzün ve ezin.
- Soğanı küçük küpler halinde doğrayın ve 2 yemek kaşığı tereyağıyla altın rengi olana kadar kavurun.
- Ezilmiş patatesleri, beyaz peyniri ve kavrulmuş soğanı bir kaba alıp tuz ve karabiber ekleyerek iyice karıştırın.
3. Mantıların şekillendirilmesi:
- Dinlenmiş hamuru unlanmış zeminde açın (çok ince olmamalı, yaklaşık 2 mm kalınlık iyidir).
- Bir bardak veya yuvarlak kalıp kullanarak hamurdan daireler kesin.
- Her bir dairenin ortasına 1 tatlı kaşığı iç harç koyun.
- Kenarları iyice kapatarak yarım ay şekli verin (açılmaması için kenarlarını sıkıca bastırın).
4. Pişirme:
- Büyük bir tencereye su koyun ve kaynatın.
- Biraz tuz ekleyip pierogileri içine atın.
- Pierogiler suyun yüzeyine çıkınca 2-3 dakika daha kaynatıp süzerek alın.
5. Servis:
- Bir tavada tereyağını eritin ve ince doğranmış soğanı kavurun.
- Haşlanmış pierogileri ekleyip hafifçe kızartın.
- Üzerine ekşi krema ekleyerek sıcak servis yapın.
💡 İpucu: Pierogileri daha sonra saklamak isterseniz, haşlamadan önce unlu bir tepsiye dizip dondurabilirsiniz.