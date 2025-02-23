‘Pop tarihine yolculuk’

Emre Altuğ, 'Emre Altuğ Bir Pop Masalı' projesiyle Zincirlikuyu'daki etkinlik merkezinde seyirciyle buluştu. 70 yıllık Türk pop müziği tarihine ışık tutan, Kamuran Akkor ve Murat Karahan'ın sürpriz konuk olduğu geceye Haldun Dormen, Barış Falay, Merve Dizdar, Şerif Sezer, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırcıoğlu, Saba Tümer gibi isimler de katıldı.Basın mensuplarıyla bir araya gelen Altuğ, duygularını şöyle anlattı: "Acayip heyecanlıyım, aslında 30 senedir yaptığım işi yapacağım ama sahnede ilk kez 30 yıldır yapmadığımı yapacağım. Bu yüzden benim için yeni bir serüven başladı, çok keyifli ve güzel oldu."Altuğ sahnede seslendireceği şarkıların derin hikayeler barındırdığını vurgulayarak "Bu şarkıların orijinalleri yabancı, yaklaşık 70 yıl önce hayatımıza girdiler ama kalbimize ne kadar girdiklerini bu gece göreceğiz. İçlerinde aşk kavga hesaplaşma gibi birçok duygu var ama kimse hakkında dedikodu yapmıyoruz sadece bilgilendiriyoruz" diyerek güldü.Altuğ, oğulları Kuzey ve Uzay'ın 14 Şubat'ta anneleri Çağla Şıkel'e hediye almamasına ilişkin ise "Vay keratalar. Babalar Günü'nü de unutacaklar mı diye tedirgin oluyorum. Bu da bizim nazımız olsun, anne-babanın o kadar hakkı var" dedi.