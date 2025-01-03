‘Prangalar’ 5 milyon sattı Gülhane’de 200 bin kişiye konser verdi

Ferdi tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da doğdu. Sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koydu. Oğlunun eğitimine düşkün olan Cumali Bey'in vefatı ile eğitim hayatı sona eren sanatçı, yoksul ve trajik bir hayat yaşadığını, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisinin de okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden bunu gerçekleştiremediğini söylüyor. Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı, okumayı iş hayatında öğrendi. Daha sonraları çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Tayfur, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görerek yarışmaya katıldı ve ikinci oldu. Üvey babasının engellemelerine karşı İstanbul'a gelip Lunapark Gazinosu'nda iş buldu ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başladı. Daha sonra 'Leyla' adlı ilk plağını doldurdu ve bu plağından 500 lira kazandı. Tayfur, 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı ancak beklenen ilgiyi görmedi. Yeniden Adana'ya döndü ve çiftlikteki işlerin başına geçti. Diğer yandan müzik çalışmalarına devam etti ve üç yıl aranın ardından yaptığı 'Huzurum Kalmadı' adlı plağını yayınladı. 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı 'Kır Çiçekleri' adlı 45'liği ile çıkış yakaladı. 1974 yılında yaptığı 'Bana Gerçekleri Söyle' adlı 45'lik ile adını duyurdu. 1975 yılında ise Elenor Plak'a transfer oldu. Önce 'Bırak Şu Gurbeti', ardından 'Çeşme' adlı şarkısı ile adını duyurdu.1992 yılında çıkardığı 'Prangalar' albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden oldu. Usta sanatçı kasetlerin yanında konserler de verdi. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200 bin kişi katılarak rekor kırdı.