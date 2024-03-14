Prenses kate aldatılıyor mu?

Aralık ayından beri ortadan kaybolan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate Middleton hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Galler Prensesi'nin durumunun iyi olduğuna yönelik paylaştığı fotoğrafta oynanmalar yapıldığı ortaya çıkınca, Prens William'ın Kate'i Lady Rose Hanbury ile aldattığı iddiası ve boşanma söylentileri gündeme geldi.Üstelik bu Rose Hanbury iddiaları ilk kez ortaya çıkmıyor. Peki kimdir bu Hanbury? Kendisi de evli ve çocuklu bir kadın olan Hanbury, aynı zamanda William ile Kate'in aile dostu. Hatta bir zamanlar Anmer Hall'da birbirlerine yakın konutlarda oturuyorlardı. İlişkileriyle ilgili dedikodular basına sızınca Kate ile William oradan taşındı. Fakat sonra başka bir gelişme oldu Rose Hanbury'nin markiz kocası David Cholmondeley, Kral Charles'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu. Yani iki aile yeniden birbirine yakınlaştı. Buradan yola çıkan iddialara göre Kate aslında ameliyat falan olmadı. Tam tersine psikolojik bir çöküntü geçirdi. Bunun nedeni de William ile aralarının hiç iyi olmaması.