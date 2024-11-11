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Giriş Tarihi: 12.11.2024

Prenses sosyal hayatına geri döndü

Geçtiğimiz eylül ayında kanser tedavisinin bittiğini duyuran Galler Prensesi Kate Middleton, zorlu süreç sonrası ilk kez etkinlikte görüntülendi. Prenses, eşi Prens William ile Festival of Remembrance’a katıld

Prenses sosyal hayatına geri döndü
Geçtiğimiz eylül ayında kanser tedavisinin sona erdiğini açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton, ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi. Prenses, eşi Prens William ile Royal Albert Hall'da düzenlenen Anma Festivali'ne (Festival of Remembrance) katıldı. Çifte, Kral Charles, Prenses Anne ve eşi Timothy Laurence eşlik etti.
Middleton, 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamış, 9 Eylül'de ise tedavisinin sona erdiğini duyuran bir mesaj yayınlamıştı. Prenses "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay inanılmaz zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve kendinizi fırtınalı sularda bulabilirsiniz" demişti.

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Prenses sosyal hayatına geri döndü
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