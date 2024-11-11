Prenses sosyal hayatına geri döndü

Geçtiğimizeylül ayında kanser tedavisinin sona erdiğini açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton, ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi. Prenses, eşi Prens William ile Royal Albert Hall'da düzenlenen Anma Festivali'ne (Festival of Remembrance) katıldı. Çifte, Kral Charles, Prenses Anne ve eşi Timothy Laurence eşlik etti.Middleton, 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamış, 9 Eylül'de ise tedavisinin sona erdiğini duyuran bir mesaj yayınlamıştı. Prenses "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay inanılmaz zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve kendinizi fırtınalı sularda bulabilirsiniz" demişti.