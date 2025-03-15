Prof. Dr. Hatipoğlu uyardı: Yeni akımlara itibar etmeyin

Atv'de yayınlanan Sahur programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Astral seyahat var mıdır?" diye soruldu. Hatipoğlu, "Astral seyahatin dinde yeri yok. Bu tür şeyleri denemek doğru değil. Psikolojik olarak da birçok problemi beraberinde getirecek olan bir denemedir. O denemeye girmemenizi tavsiye ediyorum. Bu tür seyahatlere ihtiyacımız yok, kalbi düzeltmeye, Allah'ı düşünmeye ihtiyacımız var. En büyük terapi bu olsa gerek. Uzak Doğu'dan gelen bu öğretilerin birçoğu ideolojik öğretilerdir. Bizi Kur'an'dan, Peygamberden uzaklaştırmak hedeflidir. Yeni bir din akımıdır dikkat etmek gerek bunlara" diye yanıt verdi.