Oyuncu Hayal Köseoğlu, önceki akşam bir tanıtıma katıldı. Köseoğlu, geçtiğimiz haftalarda görüntülendiği Burak Sevinç'le ilgili konuştu. Oyuncu, "Yanlış anlaşılacak bir şey yok aslında. Kol kola yürüyorduk. Bir sürü arkadaşımla ben kol kola yürüyorum" diyerek aşk iddialarını yalanladı. Bir süredir terapi gördüğünü açıklayan oyuncu, şöyle konuştu: "Ayda bir ya da iki ayda bir psikoloğa gidiyorum. Oyuncu olmasam da terapist olurdum. İnsan psikolojisi bizim işimiz neticede. Kariyerim için de gidiyorum. Projeleri terapistimle değerlendiriyorum."