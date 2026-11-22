10 sene önce atv
dizisi 'Aşk ve Mavi'de canlandırdığı Gülizar karakteriyle dikkat çeken Merve Erdoğan Carim bu kez tiyatro sahnelerinde adından söz ettiriyor. Oyuncu, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Tehlikeli Saplantı' adlı oyunda rol alıyor. Norman James Crisp'in kaleme aldığı oyun, İngiliz burjuva yaşamının kusursuz görünen dünyasının ardındaki sırları, suçluluk duygusunu ve gerçekle yüzleşmenin zorluğunu sahneye taşıyor. Geçtiğimiz akşam Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de sahnelenen oyunda, Sally Driscoll karakterini canlandıran Carim'e, Berk Sezenler ve Göker Ersivri eşlik ediyor. Elif İskender'in yönettiği oyunda sıradan bir karşılaşmayla başlayan hikaye, beklenmedik bir ziyaretin ardından içinden çıkılması güç bir psikolojik hesaplaşmaya dönüşüyor.