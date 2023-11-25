Ragıp ve Gülayşe’nin pazarlığı Ali ve Ragıp yüzleşti

'Ateş Kuşları'nın 32. Bölümünde; Nazmiye ile işbirliği yapan Ragıp, Gülayşe ile pazarlık yapmak için soluğu Eyüboğlu Porselen'de aldı. Ragıp, Ali'nin mutluluğu için Gülayşe'nin kendisiyle pazarlığa oturacağını bilerek Ali'yi kimliğine ve kardeşine ulaşamamakla tehdit etti.

Ragıp; Ali'ye kimlik, kardeş ve bir eş istemenin bir bedeli olduğunu ve Ali'nin hayatını elinde tuttuğunu söyledi. Ali ise "Bizi tekrar tekrar satmaya doyamadın değil mi? Beni Çatal'a sattın. Kardeşimi Çatal'a sattın. Şimdi de Lara Eyüboğlu'na satıyorsun." şeklinde karşılık verdi.

Ragıp; Ali ile aynı olduğunu, ikisinin de Allah'ın unuttuğu gecekondulardan geldiğini söyledi. Ali, ikisinin birbirinden çok farklı olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Ben de senin gibi çulsuzum, tamam. Ben de çamurun içinden yokluğun dibinden geldim, tamam. Ama ben Allah'ın beni unuttuğuna hiç inanmadım! Bu benim imtihanım dedim ve kendimi yoktan var ettim. Bir hiçtim, bir insan oldum ben! Senin baban seni sevmedi, sen de beni sevmedin ama ben bu zinciri kıracağım! Ben çocuğumu seveceğim! Çünkü sevmeyi öğrendiğim insanlarım var benim. Asla izin vermesem de benim için malını, mülkünü, canını harcayacak insanlarım, canlarım var. Senle farkımız bu. Ben seviyorum ve seviliyorum ama sen hala kimsenin sevmediği bir hiçsin!"

Ragıp, sevmek ve sevilmenin umurunda olmadığını, yalnızca zengin olmakla ilgilendiğini ve ayağına gelen bu fırsatı kaçırmayacağını söyledi. Gülayşe araya girerek abisinin hayatını kaça sattığını sorunca Ragıp, paradan daha değerli bir şey istediğini söyledi. Ragıp'ın ne isteyeceği seyirciler arasında merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 32. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.