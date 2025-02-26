Ramazan ruhu Turkuvaz’da bambaşka

VAV TV'DE RAMAZAN COŞKUSU

VAV TV, her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da hakikat yolculuğunda sizlere eşlik ediyor…

Ramazan boyunca her gün 06.00 ve 12.00'de Mukabele…

Mustafa Akgül'ün sunumu ve birbirinden kıymetli konuklarıyla saat 17.00'de İftar Vakti…

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu ve alanında değerli ilim adamlarıyla saat 04.00'de Sahur Sevinci…

Sümeyye Baltacı'nın sunumu, usta şeflerin tarifleri ve geleneksel Türk mutfağımızın en özel lezzetleriyle saat 11.00'de Bizim Sofra…

Ahmet Özhan, Mehmet Kemiksiz, Ender Doğan, Ahmet Hakkı Turabi ve Ubeydullah Sezikli gibi ünlü musikişinasların yorumuyla Vav Nağme…



ATV'DE HATİPOĞLU KLASİĞİ

PROF.Dr. Nihat Hatipoğlu, ramazan boyunca iftar ve sahur programlarıyla atv ekranlarında canlı yayında izleyicisi ile buluşuyor.



HABER'DE HUZURLU SAATLER

TAHİR İnan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkıları ve birbirinden değerli konukların katılımıyla sahur vakti ramazan boyunca her gece saat 04.00'te a Haber'de