Reha Muhtar ve Deniz Uğur hakkında flaş gelişme: Mahkeme ikisini de Adli Tıp’a sevk etti

Oyuncu Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasındaki sular durulmuyor. Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında devam eden ikiz çocukları M. ve P.'nin velayet davasında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı.İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen velayet davasında mahkeme, bazı özel ve devlet hastanelerinin yanı sıra Bakirköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri'ne yazı yazılarak davalı ve davacının epikriz raporları, reçeteleri ve hastanede bulunan tüm kayıtlarının gönderilmesini istedi.Mahkeme ayrıca, hem Deniz Uğur hem Reha Muhtar yönünden dikkat çeken bir karara da imza attı. İstanbul Adli Tip Kurumu'nun mahkemeye bildireceği bir randevu gününde iki tarafın da fotoğraf ve kimliklerini hazır bulundurup Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Mahkeme Adli Tıp'tan tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda çocuklarına karşı ebeveynlik görevini yerine getirmelerine engel teşkil edebilecek ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları bulunup bulunmadığı konusunda rapor hazırlamasını istedi.Çocuklardan P. hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına, bunun için ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar veren mahkeme, aylık periyotlar halinde çocuk ile yapılan görüşmelere ilişkin tutanağın gönderilmesini kararlaştırdı. Çocuklardan M.'nin öğrenim gördüğü okula da yazı yazılarak devamsızlık yapıp yapmadığı, yapıyor ise devamsızlıklarını gösterir belgelerin gönderilmesini ve varsa sebebinin mahkemeye bildirilmesini istedi.Geçtiğimiz yıl Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuş, Muhtar'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtmişti. Muhtar da benzer iddiaları dile getirerek Uğur'un çocuklarını kaçırdığını ve annelik yapamadığını öne sürmüştü.