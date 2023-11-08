Kafalarının tası attı!

Sosyal medyada 8 milyon abonesi olan Kafalar üyelerinden fenomen-şarkıcı Bilal Hancı, geçtiğimiz aylarda bir paylaşıma geldi. Kimliği belirsiz kullanıcı tarafından yapılan paylaşımda Kafalar üyelerinin çekilmiş olduğu bir resim vardı. Kullanıcı bu resimle ilgili 'Şey... kafaları' diye yorum yapınca, Hancı sessiz kalmadı. Sosyal medya kullanıcısının herkesin göreceği bir platformda kullandığı ifade yüzünden rencide edildiğini ileri süren Hancı, savcılığa başvurdu. Bilal Hancı, kullanıcının kimliğinin tespit edilmesini ve hakaret suçundan cezalandırılmasını istedi.