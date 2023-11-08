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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Kafalarının tası attı!

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, sosyal medyada kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan ‘Şey.... kafaları’ yorumu üzerine rencide edildiğini söyleyerek savcılığa başvurdu. Hancı, yorumu yapan kişinin tespit edilmesini ve hakaret suçundan cezalandırılmasını istedi

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Kafalarının tası attı!
Sosyal medyada 8 milyon abonesi olan Kafalar üyelerinden fenomen-şarkıcı Bilal Hancı, geçtiğimiz aylarda bir paylaşıma geldi. Kimliği belirsiz kullanıcı tarafından yapılan paylaşımda Kafalar üyelerinin çekilmiş olduğu bir resim vardı. Kullanıcı bu resimle ilgili 'Şey... kafaları' diye yorum yapınca, Hancı sessiz kalmadı. Sosyal medya kullanıcısının herkesin göreceği bir platformda kullandığı ifade yüzünden rencide edildiğini ileri süren Hancı, savcılığa başvurdu. Bilal Hancı, kullanıcının kimliğinin tespit edilmesini ve hakaret suçundan cezalandırılmasını istedi.
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Kafalarının tası attı!
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