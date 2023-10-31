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Giriş Tarihi: 1.11.2023

Robinson Crusoe şarkımı arakladı

Ankaralı Turgut ‘Yakalarsam Tık Tık’ isimli şarkısının ‘Robinson Crusoe ve Cuma’ isimli sinema filminde rızası dışında kullanıldığını söyleyerek savcılığa ihbarda bulundu. Şarkıcı, telif haklarının ihlal edildiğini belirterek filmin yapımcılığını üstlenen şirketten şikayetçi oldu

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Robinson Crusoe şarkımı arakladı
'20 SANİYE BOYUNCA KULLANILDI'
Halk müziği sanatçısı Ankaralı Turgut lakaplı Turgut Karataş'ı kızdıran olay! Ankaralı şarkıcı, başrollerini Serhat Kılıç, Beyti Engin ve Damla Debre'nin üstlendiği komedi filmi 'Robinson Crusoe ve Cuma'nın yapımcısını şu sözlerle suçladı: "Şarkımı filmde rızam dışında 20 saniye boyunca kullandılar."




MALİ VE MANEVİ HAKLARI İHLAL
Ankaralı Turgut, şarkısının telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle filmin yapımcılığını üstlenen medya şirketinin cezalandırılmasını istedi. Yapılan suç duyurusu sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli medya şirketi hakkında 'Manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan soruşturma başlattı.
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Robinson Crusoe şarkımı arakladı
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