Robinson Crusoe şarkımı arakladı

Halk müziği sanatçısı Ankaralı Turgut lakaplı Turgut Karataş'ı kızdıran olay! Ankaralı şarkıcı, başrollerini Serhat Kılıç, Beyti Engin ve Damla Debre'nin üstlendiği komedi filmi 'Robinson Crusoe ve Cuma'nın yapımcısını şu sözlerle suçladı: "Şarkımı filmde rızam dışında 20 saniye boyunca kullandılar."Ankaralı Turgut, şarkısının telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle filmin yapımcılığını üstlenen medya şirketinin cezalandırılmasını istedi. Yapılan suç duyurusu sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli medya şirketi hakkında 'Manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan soruşturma başlattı.