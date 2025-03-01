Rock grubu birbirine düştü

Ünlü alternatif rock müzik grubu Skapova'nın eski bateristi müzisyen Mustafa Berkay Kahraman, 2022 yılında yollarını ayırdığı grupla adliyelik oldu. Mustafa Berkay Kahraman, grup üyeleriyle birlikte 17 müzik eseri meydana getirerek eserlere katkı sunduğunu, hakkı olan telif bedellerinin kendisine geçmemesi üzerine müzik grubunun üyesi ve yöneticiliğini üstlenen Kerem Çakmak'a dava açtı. Kahraman, Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede; grup üyeleri Ozan, Melih ve Eren ile beraber toplam 17 müzik eserinin icrasını yapıp belgelendirdiklerini ifade etti.

Grubun aynı zamanda organizasyon işini de sağladığını ancak şarkıların rızası dışında başka platformlarda paylaşıldığını dile getirdi. Kahraman dilekçesinde, sözleşmede yer aldığı halde müzik eserlerinin paylaşımlarından elde edilecek gelirlerin kendisine hiçbir şekilde verilmediğini kaydetti. Mustafa Berkay Kahraman, şarkıların sözleşmede yer alan dijital şarkı gelirlerinin yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesini talep etti. İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi, davayı kabul etti. Mahkeme, önümüzdeki günlerde yapılacak.