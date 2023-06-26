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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Rolüme hazırlanırken 5 kitap okudum

Rolüme hazırlanırken 5 kitap okudum
Aslıhan Güner ile Mert Kılıç, önceki gün Ataşenhir'deki bir AVM'de görüntülendi. Baş başa yemek yiyen çift, mekan çıkışı gazetecilerle karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde afişi yayınlanan Atatürk'ün annesinin hayatını konu alan 'Zübeyde' filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aslıhan Güner, soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Oynadığım en anlamlı karakterlerin başında geliyor. Karaktere hazırlanırken Zübeyde Hanım'ın hayatını anlatan 5 kitap okudum. Verilen mücadeleyi anlatan bazı sahneler var ki, gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız" dedi.
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Rolüme hazırlanırken 5 kitap okudum
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