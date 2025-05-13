Roman müzisyen Balık Ayhan vefat etti

Balık Ayhan adıyla tanınan Roman müzisyen Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, sosyal medya hesabından paylaşılan "Değerli sanatçımız Balık Ayhan'ı kaybettik" notuyla duyuruldu. Küçükboyacı, nefes darlığı şikayetiyle 12 Nisan'da yakınları tarafından hastaneye götürülmüş ve burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. İstanbul'da 1967'de dünyaya gelen Balık Ayhan, profesyonel kariyerine, 16 yaşında Galata Kulesi çevresinde müzik yaparak başladı. 'Yaşayan Ruhlar' adlı albümünü 1992'de yayınlayan sanatçı, albümün ardından Türkiye genelinde ün kazandı. Roman kültürünü yansıtan 'Bizim Mahalle' ve 'Kara Çalı Gibi' adlı parçaları ile geniş dinleyici kitlesine ulaştı.