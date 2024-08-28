Romantik bir ülkeyiz

Türk pop müziğin güçlü sesi Funda Arar, önceki gün Bebek'te mekan çıkışı görüntülendi. Yeni sahne konsepti 'Funda Arar ile Arabesk Geceleri' hakkında konuşan Arar, "Daha önce Arabesk albümü yapmıştım ve sahnelerimde de arabesk şarkılara yer veriyorum. Ben arabeski seviyorum. Dinleyicilerim de bu konsepti sevdi. Arabesk albümümün konserlerini yapamamıştım, kısmet bu zamanaymış. Bu konseptin ilk konserini Bodrum Antik Tiyatro'da verdim ve çok ilgi gördü. Seri şekilde devam edecek" dedi. "Konsepte yer alan şarkıları nasıl belirlediniz?" sorusuna Arar şu yanıtı verdi:"Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur gibi isimlerin şarkıları da var. Benim şarkılarım, Sezen Aksu ve Kayahan şarkıları da arabesk tarzda düzenlemeleriyle var. Konserlerde seyirciler de bu şarkılara çok severek eşlik ediyor. Romantik ve duygusal bir ülke olduğumuz için hepimiz seviyoruz diye düşünüyorum. Yeni nesil şarkılarda da baktığımızda, arabesk etkisi fark ediliyor."