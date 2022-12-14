Romatoloji hastası çocuklara sürpriz!

POPSAV Başkanı Metin Özülkü ve vakfın üyeleri Yonca Evcimik, Gökhan Türkmen, Güliz Ayla ile Teknik Direktör Tuncay Şanlı; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören romatoloji hastası çocukları, Ataşehir'deki NBA sergisinde ağırladı. Sergide dünyaca ünlü basketbolcuların özel eşyalarını gören, şampiyonluk kupası ile fotoğraf çektiren ve deneyim alanlarında smaç basan çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Uzun süredir hastanede olan Poyraz'ın deneyim alanında çekingen davranması üzerine devreye giren Tuncay Şanlı, "Ben seni potaya kaldırırım, istediğin smacı basar, ünlü basketçilerle yarışırız' diyerek onu yüreklendirdi. Selda Topal ise çocuklara yılbaşı hediyesi dağıttı.