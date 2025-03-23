Rus medyası ‘Osman’ın setinde

Televizyon kanalları ve radyo istasyonları ile Rusya'nın önemli medya kuruluşlarından biri olan Gazprom Media Holding, Bozdağ Film'i ziyaret etti. Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya; medya şirketinin yöneticilerinden Vladimir Shaposhnikov, Daria Bogdanova, Vsevolod Zharov, Starovoitov Andrey, oyuncu ve yapımcı Gorbachev Gennadiy ile yapımcı Alinezov Niyaz da katıldı.

BÜYÜLENDİLER

Bozdağ Film Platoları'nın tarihi dokusu ve prodüksiyon kapasitesinin misafirlere tanıtıldığı buluşmada, Kayı Obası'ndan 90'ların İstanbul'una uzanan tarihi platolar, gerçekçi set tasarımları, döneme uygun mimari yapılar ve göz kamaştıran dekorlar misafirlerin büyük ilgisini çekti. Rusya'da da izlenme rekorları kıran 'Kuruluş Osman' dizisinin çekim ve set alanını ziyaret eden misafirler 'Osman' karakterine hayat veren Burak Özçivit ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu anlamlı buluşma, uluslararası projelere de kapı aralayarak yeni ortak yapımların temelini atabilecek nitelikte bir adım oldu.