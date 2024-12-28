Rüyalar Diyarı’na davet

Yıldız oyuncuları buluşturan 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı' filminin fragmanı yayınlandı! Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan gibi isimlerin rol aldığı filmin yapımcılığını Hande Ertaş ve Emrah Ertaş'ın üstlendi. Fragmanda Amazonlardan Vikinglere, Prensesten Ormanın Bilge Adamı'na kadar birçok masalsı karakter yer alırken bu eğlenceli ve heyecan dolu macerada, çocukları hayallerle dolu sihirli bir yolculuk bekliyor. Film, 24 Ocak 2025'te vizyona girecek.