Sabah 6’da kalkar spor yaparım

Futbol, sadece bir oyun değil; bir kültür, bir ifade biçimi ve bazen de moda dünyasının en büyük ilham kaynaklarından biridir.

Dünyanın en ünlü futbolcularından David Beckham, kariyeri boyunca sahadaki başarısının ötesinde, modayla kurduğu güçlü bağ sayesinde küresel bir ikon olmayı başarmıştır. İstanbul'da gerçekleşen son ziyareti de tam olarak bu çok yönlü kimliğini yansıtıyor.

Bir firmanın 30'uncu yıl kutlaması için Türkiye'ye gelen Beckham, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla ve kız çocuklarını spora teşvik eden "Kızlar Sahada" platformundaki gençlerle buluştu.

2003'ten sonra ilk kez İstanbul'a gelen Beckham, şehre ve atmosferine olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi.

Manchester United formasıyla Galatasaray stadyumunda oynadığı dönemde, Türk futbolunun en etkileyici yönünün atmosferi olduğunu vurguladı.

Başarısının sırrını ise çok çalışmaya bağlıyor. Beckham, İstanbul'a geri dönmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Sporun herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurgulayan Beckham, katılımcılarla ilham verici sohbetler gerçekleştirdi.

Artık aktif olarak futbol oynamasa da sabahın 6'sında sporunu yapmaya devam ediyor. Konuşması bittiğinde kendisinden selfie çektirilmemesi ve soru sorulmaması için ricada bulunulmuştu ama yasağı kendi deldi ve herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.