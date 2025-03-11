Saç boyası yüzünü yakmıştı! Şarkıcı Yıldız Tilbe son sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

"UYUDUĞUM İÇİN DEĞİL, BOYA KÖTÜYMÜŞ…"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız Tilbe, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" demişti.