Saç boyası yüzünü yakmıştı! Şarkıcı Yıldız Tilbe son sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saç boyası yüzünden yüzünden cildinde yanıklar olduğunu duyurmuş hayranlarını üzmüştü.
"BİR DAHA BOYA SÜRMEYECEĞİM"
Tilbe, yüzündeki yanıkların net bir şekilde görünmüş olduğu fotoğrafları da takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.
'UYUYAKALDIĞI İÇİN YÜZÜNDE YANIKLAR OLDU' İDDİASI!
Ünlü şarkıcı ile ilgili bugün 'uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu' iddiası ortaya atılmıştı.
YÜZÜ YANDIKTAN SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI!
Yıldız Tilbe ise, yüzünde yanıklar oluştuktan sonra ilk kez gazetecilerin karşısına Tanyeli için düzenlenen özel gecede ortaya çıkmıştı.
"UYUDUĞUM İÇİN DEĞİL, BOYA KÖTÜYMÜŞ…"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız Tilbe, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" demişti.