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Giriş Tarihi: 11.3.2025 10:15 Son Güncelleme: 11.3.2025 10:29

Saç boyası yüzünü yakmıştı! Şarkıcı Yıldız Tilbe son sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Başarılı sanatçı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz aylarda saç boyasıyla yüzünü yakmıştı. O halini sosyal medya hesabında paylaşan Tilbe, hayranlarını korkutmuştu. Yüzünde kızarıklıklar oluşan Yıldız Tilbe son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Saç boyası yüzünü yakmıştı! Şarkıcı Yıldız Tilbe son sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saç boyası yüzünden yüzünden cildinde yanıklar olduğunu duyurmuş hayranlarını üzmüştü.

"BİR DAHA BOYA SÜRMEYECEĞİM"

Tilbe, yüzündeki yanıkların net bir şekilde görünmüş olduğu fotoğrafları da takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

"DOKTORA GİTTİM"

Yaşadığı bu olay sonrası doktora gittiğini belirten Tilbe, "Doktora gittim, krem ve hap verdi. Tüm ilaçlarını kullanıyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" diyerek sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmişti.

'UYUYAKALDIĞI İÇİN YÜZÜNDE YANIKLAR OLDU' İDDİASI!

Ünlü şarkıcı ile ilgili bugün 'uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu' iddiası ortaya atılmıştı.

YÜZÜ YANDIKTAN SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI!

Yıldız Tilbe ise, yüzünde yanıklar oluştuktan sonra ilk kez gazetecilerin karşısına Tanyeli için düzenlenen özel gecede ortaya çıkmıştı.

"UYUDUĞUM İÇİN DEĞİL, BOYA KÖTÜYMÜŞ…"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız Tilbe, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" demişti.

Yıldız Tilbe son olarak sağlık durumu hakkında takipçilerinin meraklarını gidererek, 'Yüzüm geçti sayılır, inşallah' yorumunu yaptı.

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Saç boyası yüzünü yakmıştı! Şarkıcı Yıldız Tilbe son sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
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