Sadece söylenti demişlerdi! Ama o herkese haykırdı: "Ben evlendim!"

Bazı kullanıcılar, Alan'ın stand up gösterisi esnasında kalabalığa yakın zamanda evlenen birinin olup olmadığını sorduğunda Adele'in "ben evlendim!" diyerek cevap verdiğini iddia etti. Yaklaşık 75 kişilik bir gösteride Adele'in bunu açıklaması, büyük ses getirdi.

Adele'in evlenip evlenmediğine dair iddialar geçen aylarda ortaya çıkmıştı. Rich Paul'den daha önce de "kocam" diye bahsetmesi büyük dikkat çekmişti.