Sadece söylenti demişlerdi! Ama o herkese haykırdı: "Ben evlendim!"

Alan Carr'ın 18 Kasım'da Los Angeles'deki samimi Dynasty Typewriter tiyatro salonunda sahneye çıktığı gösterisi esnasında önemli anlar yaşandı. Bir hayran hesabından, Adele'nin gösterinin olduğu gece evlendiğini onayladığı birkaç hikaye paylaşımı yapıldı.
Bazı kullanıcılar, Alan'ın stand up gösterisi esnasında kalabalığa yakın zamanda evlenen birinin olup olmadığını sorduğunda Adele'in "ben evlendim!" diyerek cevap verdiğini iddia etti. Yaklaşık 75 kişilik bir gösteride Adele'in bunu açıklaması, büyük ses getirdi.
Adele'in evlenip evlenmediğine dair iddialar geçen aylarda ortaya çıkmıştı. Rich Paul'den daha önce de "kocam" diye bahsetmesi büyük dikkat çekmişti.
Adele daha önce Elle dergisine verdiği röportajda, Rich'e delicesine aşık olduğunu; "Hiç bu kadar aşık olmamıştım. Ona takıntılıyım" cümleleriyle açıkladı.
Eylül 2021'de Adele, kendisi ve Rich'in NBA yıldızı Anthony Davis'in düğününde yakınlaştığı ve fotoğrafa kırmızı kalp emojisiyle paylaştığı fotoğrafıyla ilişkilerini açıklamışlardı.
Nişanlandıkları yönündeki spekülasyonlar, Adele'in Brit Ödülleri'nde sol elinde büyük bir yüzükle görüldüğü Şubat 2022'de başladı. Nişanlanıp nişanlanmadıklarına dair ve ne zaman evleneceklerine dair dedikodular da bu noktaya başlamıştı.
Elle dergisine verdiği röportajda, Rich'ten çocuk istediğine dair yaptığı açıklamalarla birlikte bu evliliğin ardında "hamilelik mi var?" iddialarını da beraberinde getirdi.