‘Safiye’yi takipten ben değil, ekibim çıkardı’

SEDA Sayan ve Demet Özdemir, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yaklaşık 5 saat birlikte vakit geçiren ikiliden Sayan, "Normal sohbet ettik. Biz neredeyse her gün konuşuyoruz. Ben bütün yazı Amerika'da geçirdiğim için Demet'im ile buluşamadım" dedi. Özdemir ise "Biz tatil boyunca hep mesajlaştık, bir araya gelmek için çok bekledik.O yüzden uzun sürdü bu akşamki buluşma" diye konuştu. Sayan, muhabirlerin "Sosyal medya hesabınızda herkesi takipten çıkarttınız. Özellikle de Safiye Soyman'ı. Neden böyle yaptınız?" diye soran muhabirlere şöyle karşılık verdi: "Özellikle Safiye'yi mi çıkarttım, yapmayın. Takipçilerimi takipten ben çıkarmadım. Sosyal medyamı yöneten kişi kardeşim. O bana 'Yönetimi ben ele alıyorum. Böyle olması gerekiyor' dedi. Öyle de yaptı."