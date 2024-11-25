Sağlıklı yaşamı anlatacak

TÜLİN Şahin, aralık ayında 'Sağlıklı Yaşam Farkındalığı' isimli etkinlikte Avrupa Parlamentosu'nda (AP) İngilizce konuşma yapacak. Sağlıklı beslenme ve diyet konuları hakkında şimdiye kadar 16 kitap yazan, UNICEF'in Türkiye'deki ilk iyi niyet elçilerinden olan kıyafetlerini bağışlayarak gelirini eğitim burslarına aktaran Şahin, bu projesiyle ilgili şunları söyledi: "Modellerin ideal ölçülerini korumak için genelde sağlıksız beslenme şekilleri olduğunu ama benim bu konuda tam tersi sağlıklı bir şekilde formumu yıllardır koruduğumu söylediler. Yaşam tarzımla iyi bir sözcü olduğumu düşündüklerini bana iletip beni etkinliğe davet ettiler. Davet için onur duyduğumu ifade edip, teklifi kabul ettim."