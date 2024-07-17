Sahaların da tatilin de yıldızı

EURO 2024'te milli formayla dikkat çeken, yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden Arda Güler, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Arda, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Bodrum Titanic'e gitti. Plaj voleybolu ve teniste de iddialı olan ünlü yıldız, yine herkesin gözdesiydi.Yakın dostu Mert Aygün ile gün içinde sohbet eden Arda Güler, arkadaşlarıyla hasret giderdi. Arda'nın minik hayranları gördükleri her yerde etrafını sardı, onunla tanışmak ve fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.Ünlü yıldız, hayranlarını kırmayarak hepsiyle ilgilendi, futbol hakkında sohbet etti. Arda Güler'in eğlence dolu tatilini gören takım arkadaşları da "Arda abi, harikasın. Bol bol dinlen, tatil yapmak en çok senin hakkın" dedi. Tüm sezon boyunca top koşturan, ülkemizi başarıyla temsil eden Arda, bu tatili sonuna kadar hak etti. Mütevazı yıldızın, plaj futbolu ve voleyboldaki hünerleri de görmeye değerdi.