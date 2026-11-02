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Giriş Tarihi: 2.11.2026 14:40 Son Güncelleme: 2.11.2026 15:01

Sahnede fenalaşıp hastanelik olmuştu! Hakkı Bulut'tan vasiyet açıklaması: Mirası hakkında o kararı verdi...

Arabesk müziğin usta isimlerinden 81 yaşındaki Hakkı Bulut, geçtiğimiz günlerde sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasıyla sevenlerini endişelendirmişti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sanatçı, bu kez ailesi ve mirasıyla ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Usta sanatçının vasiyet konusundaki sözleri dikkat çekti.

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Sahnede fenalaşıp hastanelik olmuştu! Hakkı Bulut’tan vasiyet açıklaması: Mirası hakkında o kararı verdi...
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Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, geçtiğimiz günlerde sahnede yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılarak sevenlerini endişelendirmişti.

Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan sanatçı, bu kez ailesi ve mirası hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

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HAKKI BULUT'TAN MİRAS KONUSUNDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı sırada tansiyonunun yükselmesi üzerine hastaneye kaldırılan ve kısa süre sonra taburcu edilen Hakkı Bulut, yaşadığı sağlık sorununun ardından bir televizyon programına konuk oldu.

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Usta sanatçı, programda kendisine yöneltilen vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorusunu yanıtlarken miras konusunda nasıl bir yol izlediğini de anlattı.

Çocuklarının miras nedeniyle karşı karşıya gelmeyeceğine inandığını belirten Bulut, vasiyet hazırlamaya ihtiyaç duymadığını dile getirdi. Sanatçı, düşüncesini şu sözlerle ifade etti:

"Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla."

Hakkı Bulut'un bu açıklaması, ailesine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koyarken miras paylaşımı konusundaki yaklaşımı da dikkat çekti.

2007 YILINDA OĞLUYLA YAŞADIĞI GERGİNLİĞİ ANLATTI

Programda yalnızca miras konusuna değinmeyen Hakkı Bulut, geçmişte oğlu Özbey Bulut ile yaşadığı ve televizyon ekranlarına da yansıyan gerginliği yeniden gündeme getirdi.

2007 yılında baba ve oğul arasında yaşanan tartışmada karşılıklı sert sözler sarf edilmişti. Aradan geçen yılların ardından konuya ilişkin açıklama yapan sanatçı, bugün oğluyla arasının iyi olduğunu belirtti.

O dönem yaşananların televizyon programındaki izlenme kaygısı nedeniyle büyütüldüğünü ifade eden Bulut, geçmişteki gerginliğin geride kaldığını da ortaya koydu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Sahnede fenalaşıp hastanelik olmuştu! Hakkı Bulut'tan vasiyet açıklaması: Mirası hakkında o kararı verdi...
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