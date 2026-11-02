Sahnede fenalaşıp hastanelik olmuştu! Hakkı Bulut’tan vasiyet açıklaması: Mirası hakkında o kararı verdi...

Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, geçtiğimiz günlerde sahnede yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılarak sevenlerini endişelendirmişti.
Usta sanatçı, programda kendisine yöneltilen vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorusunu yanıtlarken miras konusunda nasıl bir yol izlediğini de anlattı.
Çocuklarının miras nedeniyle karşı karşıya gelmeyeceğine inandığını belirten Bulut, vasiyet hazırlamaya ihtiyaç duymadığını dile getirdi. Sanatçı, düşüncesini şu sözlerle ifade etti:
"Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla."
Hakkı Bulut'un bu açıklaması, ailesine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koyarken miras paylaşımı konusundaki yaklaşımı da dikkat çekti.
2007 YILINDA OĞLUYLA YAŞADIĞI GERGİNLİĞİ ANLATTI
Programda yalnızca miras konusuna değinmeyen Hakkı Bulut, geçmişte oğlu Özbey Bulut ile yaşadığı ve televizyon ekranlarına da yansıyan gerginliği yeniden gündeme getirdi.
2007 yılında baba ve oğul arasında yaşanan tartışmada karşılıklı sert sözler sarf edilmişti. Aradan geçen yılların ardından konuya ilişkin açıklama yapan sanatçı, bugün oğluyla arasının iyi olduğunu belirtti.