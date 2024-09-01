Sahnelerde Zafer Bayramı coşkusu

Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul-Gaziosmanpaşa'da sahne aldı. Tolga Çam imzalı kırmızı elbisesi ile çok şık görünen Özbey, İstanbullulara zafer gecesini coşkuyla yaşattı.Türk pop müziğinin başarılı ismi Bengü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Bolu'da konser verdi. Kırmızı tulumuyla bayram ruhunu yaşatan Bengü, şarkıları ve enerjisiyle coşkuyu zirveye çıkardı. Gecenin finalinde 'Memleketim' şarkısını söyleyen Bengü'ye alanı dolduran 40 bin kişi hep bir ağızdan eşlik etti.Emre Altuğ, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ-Ergene'de sevenleriyle buluştu. Altuğ, Zafer Bayramı'na özel hazırlattığı sırtında ay-yıldız işlemeli, kolunda Mustafa Kemal Atatürk imzalı gömleğiyle geceye damga vurdu.Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen bu ulusal bayram, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Ünlü şarkıcı Berkay, İstanbul'da coşkulu bir konsere imza attı. Silivri'de bulunan Sahil Atatürk Meydanı'nda sahneye çıkan Berkay, 30 Ağustos'un coşkusunu yeniden yaşattı.Ziynet Sali, önceki akşam Antalya'daki bir otelde tatilcilerle buluştu. Bayram coşkusunu tatilcilerle birlikte yaşayan Sali, "Zafer benimdir' diyebilenindir. Egemenlik verilmez alınır. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun" diyerek hayranlarının bayramını kutladı.Şarkıcı İrem Derici, 30 Ağustos kutlamaları çerçevesinde Antalya'daydı... Serik Boğazkent Sahil Kadınlar Plajı'nda sahneye çıktı. Zaferi kutlamaya gelen coşkulu kalabalıkla Derici şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.Ünlü şarkıcı Simge, Zafer Bayramı'nda Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Sabah saatlerinde Antalya'ya giden Simge, havuz başında dinlendikten sonra konsere hazırlandı. Hareketli şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu.Türk Pop Müziği'nin en sevilen sanatçılarından Zeynep Bastık, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldı. 7'den 70'e binlerce İstanbullunun büyük bir keyifle izlediği konser coşku içinde geçti.Ece Seçkin, önceki gece Bayrampaşa'da 30 Ağustos konserindeydi. 2 aylık hamileyken bebeğini kaybeden şarkıcı gazetecilere, "Hayatımın en kötü yazını geçirdim diyebilirim. Şükrederek hayata tutunmaya devam ediyorum. Çok üzüldük" dedi.