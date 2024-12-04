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Giriş Tarihi: 5.12.2024

Sahte haberle dolandırıyorlar

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Sahte haberle dolandırıyorlar
Dolandırıcılar bu sefer ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın adını kullandı. İddiaya göre dolandırıcıların yönettiği bir internet sitesinde yalan haberler kullanıldı. Bu haberde Kaya'nın görseli ile var olmayan bir bankanın Kaya'ya dava açtığı haberi yer alıyor.

LİNKE TIKLAYAN YANIYOR
LİNKE tıklandığı anda dolandırıcıların para koparmak için devreye soktuğu ikinci bir siteye yönlendirme yapılıyor. Adının kullanılarak dolandırıcılık faaliyetlerine karışmasından endişe duyan komedyen, savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.
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Sahte haberle dolandırıyorlar
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