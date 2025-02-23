‘Sakinlık bana iyi geliyor’

Öğrenciler tarafından 'Yılın Kadın Şarkıcısı' ödülüne layık görülen Irmak Arıcı, "Çok mutluyum, her ödül kıymetli. Öğrenciler tarafından ödül aldığım için ekstra mutluyum" dedi. Yeni projelerinden bahseden şarkıcı, "Ozan Abi'yle (Ozan Doğulu) nisan sonunda sürpriz bir proje gelecek" dedi. Gözlerden uzak bir hayat süren şarkıcı, ''Ben şarkıcılığın yanı sıra bir bestekarım. Ne zaman kendimi izole ediyorsam bilin ki bir şarkı veya bir beste çalışması için çalışıyorumdur. Sakinlik iyi geliyor bana'' diye konuştu.