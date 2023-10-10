‘Saldırıdan Polat sorumlu’ dedi

Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi, 1 Ekim'de iki ayrı silahlı saldırıya uğradı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada olaya karıştığı saptanan 5 şüpheli gözaltına alındı. 5 Ekim'de gözaltına alınan şüpheliler, 'Suç örgütüne üye olmak', 'örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıdan Dilan Polat ve eşini sorumlu tutarak şunları söyledi: "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın tetikçi tuttuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. 'Banu Parlak'ı vurmam için beni tuttular' diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor."