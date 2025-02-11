‘Sanat camiasındaki herkes sahte’

Şarkıcı Ozan Orhon, önceki gün bir araya geldiği Pınar Kerimoğlu'na samimi açıklamalar yaptı. Kısa süren sosyal medya macerasını anlatan Orhon, "Eşimin tavsiyesiyle TikTok'a başladım. Amacım her akşam hayranlarımla müzik yolculuğuna çıkmaktı. Gitarımı alıp şarkılarımı söylüyordum. Sonra bir baktım, hediyeler gelmeye başladı. Sonra bana yorumlar yapılmaya başlandı: 'Abi, sen de mi parasız kaldın?' vs. 'Burası bana göre değil' dedim, hemen bıraktım. 52 yaşından sonra beni TikTok maymunu yapmaya çalıştılar" diye konuştu. Yeni jenerasyon hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulunan Orhon, "Yeni jenerasyonda star ışığı yok! Sadece Edis'te o ışığı görüyorum. Gerçekten star ışığı var. Şarkıcı olmak başka bir şey, star olmak başka bir şey. Edis'te o aura var. Mesela, Mabel Matiz benim için star değil. Çok güzel şarkılar yazar, harika sözleri var ama star değil." dedi. Müzik camiasının sahte insanlarla dolu olduğunu söyleyen başarılı şarkıcı, sert ifadeler kullandı: "Benim bu camiada dostum yok, olamaz da zaten... Hepsi sahte insanlar! Benim bir tek dostum var, o da Tayfun."