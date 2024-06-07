‘Sanat da matematik kadar önemlidir’

Öğrenciler tarafından oluşturulan müzikal tiyatro topluluğu, Cengiz Çevik'in yönettiği 'Lüküs Hayat Opereti' gösterisini sahneledi. Törende Serkan Kılıç tarafından 'Lüküs Hayat Müzikali'nde 28 sezon sahne alan Zihni Göktay'a Onur Ödülü verildi.Oyunu izleyenler arasında Bennu Yıldırımlar da vardı. Yıldırımlar oyunu sahneleyen genç tiyatro oyuncularını tebrik ederek, "Onlar bugün okullarda matematik kadar sanatın da ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. Burada çok güzel bir sahneleri var, umarım bu sahneden daha çok genç tiyatrocu yetişir" dedi.