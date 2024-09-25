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Giriş Tarihi: 25.9.2024 11:41 Son Güncelleme: 25.9.2024 11:46

Sanat Güneşi Zeki Müren Bodrum’da anılıyor

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 28’inci yıl dönümünde Muğla’nın Bodrum ilçesinde anılıyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Sanat Güneşi Zeki Müren Bodrum’da anılıyor

Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatından bu yana olduğu gibi TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde Bodrum'da anıldı. Zeki Müren'in Bodrum'da yer alan ve müze olarak kullanılan evinde Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii İmamı Şeref Aran, Adliye Camii İmamı Sait Alpogan ve Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınçarslan tarafından mevlit okundu.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı yetkilileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Sanat Güneşi Zeki Müren için dualar okundu.

Anma etkinliğinde evinin önünde de lokma dağıtıldı. Zeki Müren'in anma etkinlikleri kapsamında Antik Tiyatro'da Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Hakan Aysev-Umut Akyürek Konseri düzenlendi.

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Sanat Güneşi Zeki Müren Bodrum’da anılıyor
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