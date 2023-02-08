Sanat ve iş dünyasından deprem bölgesine yardım yağıyor: Umut TIR’ları yola çıktı

Müge Anlı, Kızılay aracılığıyla depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. SMS'le gönderilen bağışlarla kısa sürede 29 milyon 549 bin lira toplandı. Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi de deprem bölgelerine ulaşarak yemek dağıtmaya başladı.Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, dün Etiler'deki bir mağazada depremzedeler için alışveriş yaptı. Zehra yardım malzemelerini göndermek için hızlı hareket etti. 3 alışveriş arabası dolduran futbolcu Ghezzal ise polar, mont ve bot aldı.ALI-Candan Ramazanoğlu'nun ikiz çocukları Ali ve Alisa'dan anlamlı hareket! İkizler, harçlıklarıyla giyim eşyaları aldı ve deprem bölgesindeki çocuklara yollamak için AFAD'a teslim etti.BURAK Kut'un doktor eşi Cansen Yeni Kut, Hatay'a giden 16 adet ambulansı sağlık malzemesiyle doldurdu. Kut, "20 kişiyle başladığımız yardım ordusu 600 kişiye ulaştı. Ambulanslarımız yola çıktı" dedi.ÜNLÜ işkadını Zehra Işık, deprem bölgesine yüzlerce giyim eşyası göndermekle kalmadı, fabrikasında battaniye üretip insanlara ulaştırdı. Işık, "Böyle zamanlarda birlik olmak kenetlenmek lazım" dedi.PINAR Altuğ'un oyuncu eşi Yağmur Atacan, arkadaşlarıyla birlikte önceki akşam yola çıktı. Atacan, "Biz eşya götürmüyoruz. AFAD'dan aldığımız izinle 15 kamyonetle yardıma gidiyoruz. Küçük köylere yardım ulaştıracağız" dedi.