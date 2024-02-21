Sanatçıların seçim heyecanı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sanat dünyasından iki isim de yarışacak. Sanatçı Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Özdemir, "Mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerin de desteğiyle hizmete talibim" dedi. İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici de AK Parti'den seçime giriyor. Şenlendirici, Bergama'da AK Parti tarafından 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.