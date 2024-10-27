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Giriş Tarihi: 28.10.2024

‘Sanatta torpil olmaz’

Funda Arar, meslek hayatında hep dürüst olduğunu belirterek “Sanatta torpil olmaz, iyiye iyi, kötüye kötü derim ben” diye konuştu

‘Sanatta torpil olmaz’
Funda Arar, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Kıbrıs'ta sahne aldı. Şarkıcılar için en önemli şeyin canlı performans olduğunu belirten Arar, şöyle konuştu: "Eskiden albümler bile canlı çalınıp söylenerek kaydedilirdi. Bu işler daha zordu. Bazı kişilerin bestecilik yönü daha baskın oluyor. Mesela eşim Febyo harika şarkılar yapıyor ama çok kötü söylüyor. Benden ona ders vermemi istiyor." Karşısındaki kişiye fikrini hep söylediğini belirten sanatçı, "Sanatta torpil olmaz. İyiye iyi, kötüye kötü derim ben" dedi.
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‘Sanatta torpil olmaz’
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