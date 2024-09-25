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Giriş Tarihi: 26.9.2024

Saniyede 208 bin TL kazandı

Ajda Pekkan’ı reklamlarında oynatmak isteyen dünyaca ünlü tekstil firması, kesenin ağzını açtı. Pekkan sadece 24 saniye göründüğü reklam için tam 5 milyon lira alıp saniyede 208 bin lira kazandı

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Saniyede 208 bin TL kazandı
AMAÇ SES GETİRMEK
Süperstar'a süper ödeme! Yıllardır hiçbir reklam filminde rol almayan Ajda Pekkan'ı, yabancı bir tekstil şirketi ikna etti. Türkiye pazarına girerken ses getirmeyi amaçlayan dünyaca ünlü firma, Pekkan'ın kapısını çaldı. Bu iş için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.




FONDA ŞARKISI ÇALDI
PEKKAN, firmanın sadece dijital reklamlarında yer aldı, iş karşılığında ise 5 milyon lira kazandı. İşin ilginç yanı reklam filminin sadece 24 saniye sürmesiydi. Pekkan her saniye için 208 bin lira kazanmış oldu. Arka fonda ise Ajda'nın Vitrin şarkısı çaldı.
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Saniyede 208 bin TL kazandı
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