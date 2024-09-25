Saniyede 208 bin TL kazandı

Süperstar'a süper ödeme! Yıllardır hiçbir reklam filminde rol almayan Ajda Pekkan'ı, yabancı bir tekstil şirketi ikna etti. Türkiye pazarına girerken ses getirmeyi amaçlayan dünyaca ünlü firma, Pekkan'ın kapısını çaldı. Bu iş için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.PEKKAN, firmanın sadece dijital reklamlarında yer aldı, iş karşılığında ise 5 milyon lira kazandı. İşin ilginç yanı reklam filminin sadece 24 saniye sürmesiydi. Pekkan her saniye için 208 bin lira kazanmış oldu. Arka fonda ise Ajda'nın Vitrin şarkısı çaldı.