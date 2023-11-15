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Giriş Tarihi: 15.11.2023 12:43 Son Güncelleme: 15.11.2023 13:55

Şanlıurfa’da tepkilere neden olan konser iptal edildi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün Şanlıurfa‘da vereceği konser iptal edildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da tepkilere neden olan konser iptal edildi

Sosyal medya paylaşımları ve sahne tarzıyla sosyal medyada gündemde olan fenomen Murat Övüç, 18 Kasım Cumartesi günü Şanlıurfa'da bir otelde konser verecekti. Övüç'ün Şanlıurfa'daki konseri kentte yaşayan vatandaşların tepkilerine neden oldu. Tepkiler sonrası otel, açıklamalarda bulunarak konserin iptal edildiğini duyurdu.

"KONSERİMİZ İPTAL EDİLMİŞTİR"

Gazze'deki olaylar nedeniyle konserin iptal edildiğini ifade eden Otel, "Gazze'de yaşanan insanlık suçundan dolayı Murat Övüç konserimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa’da tepkilere neden olan konser iptal edildi
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