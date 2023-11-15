Şanlıurfa’da tepkilere neden olan konser iptal edildi

Sosyal medya paylaşımları ve sahne tarzıyla sosyal medyada gündemde olan fenomen Murat Övüç, 18 Kasım Cumartesi günü Şanlıurfa'da bir otelde konser verecekti. Övüç'ün Şanlıurfa'daki konseri kentte yaşayan vatandaşların tepkilerine neden oldu. Tepkiler sonrası otel, açıklamalarda bulunarak konserin iptal edildiğini duyurdu.

"KONSERİMİZ İPTAL EDİLMİŞTİR"

Gazze'deki olaylar nedeniyle konserin iptal edildiğini ifade eden Otel, "Gazze'de yaşanan insanlık suçundan dolayı Murat Övüç konserimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.