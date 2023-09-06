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Giriş Tarihi: 6.9.2023 10:19 Son Güncelleme: 6.9.2023 10:48

Sare Pilevneli annesi Tuba Ünsal’ın izinden giderek oyuncu oluyor!

Türk oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal, kariyeri ve özel hayatıyla merak konusu oluyor, zaman zaman magazin gündemine geliyor. Mankenlik kariyerini bitirdikten sonra oyunculuk yapmaya başlayan Ünsal, geriye kalan tüm zamanını çocuklarına ayırıyor. Tuba Ünsal'ın kızı Sare Pilevneli'nin son olarak annesinin izinden gitmeye karar verdiği ortaya çıktı. Sare Pilevneli'nin, annesi Tuba Ünsal’ın izinden giderek oyuncu olacağı ve bunun için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Sare Pilevneli annesi Tuba Ünsal’ın izinden giderek oyuncu oluyor!

Mankenlik kariyerine nokta koyduktan sonra oyunculuğa geçiş yapan ve dikkat çeken tiyatro performanslarına imza atan Tuba Ünsal, zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini gündelik hayatına dahil ediyor.

Çocuklarına dair paylaşımlarıyla ses getiren Ünsal, bu defa kızı Sare ile ilgili kolları sıvadı.

Hürriyet'in haberine göre; Tuba Ünsal da diğer ebeveynler gibi kızının iyi bir eğitim almasına öncelik veriyormuş.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Sare, ilk deneyimini de annesi başrol oynadığı 'Dünyanın En Güzel Kokusu' filminde yaşamıştı.

BKM'nin çocuk oyunlarında da sahneye çıkan Sare Pilevneli'nin, gelecek yıl da Londra'da oyunculuk okuyacağı ve burada ünlü bir cast ajansıyla anlaşma yapacağı öğrenildi.

Sare'nin babası, Murat Pilevneli'nin de bu sürece desteklediği gelen haberler arasında...

Öte yandan Tuba Ünsal, geçtiğimiz aylarda kızı Sare hakkında yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıkmıştı.

Kızının eğitim gördüğü okulda uluslararası spor yarışlarına seçildiği müjdesini Instagram hesabından duyuran Ünsal, duygularını şu satırlarla aktarmıştı:

"Canım Sarem okulunda uluslararası spor yarışlarına seçilen 8 öğrenciden biri oldu. Bir hafta boyunca Bükreş''te mücadele veriyor. Gururlu anne, gururlu baba Murat Pilevneli."

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Sare Pilevneli annesi Tuba Ünsal’ın izinden giderek oyuncu oluyor!
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