Sare Pilevneli annesi Tuba Ünsal’ın izinden giderek oyuncu oluyor!

Mankenlik kariyerine nokta koyduktan sonra oyunculuğa geçiş yapan ve dikkat çeken tiyatro performanslarına imza atan Tuba Ünsal, zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini gündelik hayatına dahil ediyor.
Çocuklarına dair paylaşımlarıyla ses getiren Ünsal, bu defa kızı Sare ile ilgili kolları sıvadı.
Beşiktaş Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Sare, ilk deneyimini de annesi başrol oynadığı 'Dünyanın En Güzel Kokusu' filminde yaşamıştı.
BKM'nin çocuk oyunlarında da sahneye çıkan Sare Pilevneli'nin, gelecek yıl da Londra'da oyunculuk okuyacağı ve burada ünlü bir cast ajansıyla anlaşma yapacağı öğrenildi.
Sare'nin babası, Murat Pilevneli'nin de bu sürece desteklediği gelen haberler arasında...
Öte yandan Tuba Ünsal, geçtiğimiz aylarda kızı Sare hakkında yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıkmıştı.
Kızının eğitim gördüğü okulda uluslararası spor yarışlarına seçildiği müjdesini Instagram hesabından duyuran Ünsal, duygularını şu satırlarla aktarmıştı:
"Canım Sarem okulunda uluslararası spor yarışlarına seçilen 8 öğrenciden biri oldu. Bir hafta boyunca Bükreş''te mücadele veriyor. Gururlu anne, gururlu baba Murat Pilevneli."