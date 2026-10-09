Şarkıcı Melike Şahin bebeğine kavuştu! Oğluna vereceği isim gündem oldu...

Aylar önce hamilelik müjdesini veren Şahin, sonunda o minik elleri tutma fırsatına kavuştu. Basına yansıyan son dakika bilgilerine göre, çiftin bebeklerinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtiliyor. Ünlü ismin hayranları sosyal medyada tebrik mesajlarına akın ederken, gözler şimdi bebeğin isminin ne olacağına ve ilk fotoğrafın ne zaman geleceğine çevrildi.

Eşi Sedat Arpalık ile evliliğini başından beri gözlerden uzak, sade bir şekilde yaşayan Melike Şahin, bu çok özel ve anlamlı günü şimdilik sadece ailesi ve yakın çevresiyle kutlamayı tercih ediyor.