Şarkıcı Melike Şahin bebeğine kavuştu! Oğluna vereceği isim gündem oldu...

"Deli Kan", "Bi' Fırlatsam" ve "Sevmek Suçsa Suçluyum" gibi hit parçalarla müzik listelerini kasıp kavuran Melike Şahin, annelik heyecanını doyasıya yaşıyor. 2023 yılında yaklaşık altı yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile hayatını birleştiren sanatçı, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Aylar önce hamilelik müjdesini veren Şahin, sonunda o minik elleri tutma fırsatına kavuştu. Basına yansıyan son dakika bilgilerine göre, çiftin bebeklerinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtiliyor. Ünlü ismin hayranları sosyal medyada tebrik mesajlarına akın ederken, gözler şimdi bebeğin isminin ne olacağına ve ilk fotoğrafın ne zaman geleceğine çevrildi.
Eşi Sedat Arpalık ile evliliğini başından beri gözlerden uzak, sade bir şekilde yaşayan Melike Şahin, bu çok özel ve anlamlı günü şimdilik sadece ailesi ve yakın çevresiyle kutlamayı tercih ediyor.
CİNSİYETİNİ HARBİYE SAHNESİNDE DUYURMUŞTU
Başarılı sanatçı, hamilelik sürecini sahnelerden kopmadan, çok sevdiği dinleyicileriyle iç içe geçirmişti. Öyle ki, bebeğinin cinsiyetini bile binlerce kişinin önünde, kariyerinin en güzel anlarını yaşadığı sahnede açıklamayı tercih etmişti. Temmuz 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde verdiği muhteşem konserde okuduğu duygu yüklü bir mektupla bu mutlu haberi paylaşmıştı.
Mektubunda, söylediği her bir şarkının kendisine ve karnında büyüyen oğluna şifa olmasını dileyen Melike Şahin, o gece Harbiye'yi dolduran kalabalıklara duygu dolu anlar yaşatmıştı. Doğumdan önceki son performansını ise 13 Ağustos'ta yine Harbiye'de sergileyen Şahin, bu veda niteliğindeki konserin ardından doğuma hazırlık için dinlenmeye çekilmişti.
Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık cephesinde şu sıralar büyük bir tatlı telaş ve sevinç hakim. Çiftin dünyaya gelen sağlıklı erkek bebeklerine hangi ismi vereceği, büyük bir merakla tartışılıyor. İkilinin şu an için bir isim belirleyip belirlemediği henüz netlik kazanmasa da, sosyal medyada şimdiden yüzlerce isim tahmini yapılmaya başlandı.
Müzik kariyerine lise yıllarında Timur Selçuk'tan şan dersleri alarak başlayan, 2017'ye kadar Baba Zula ile dünyayı gezen ve son olarak 2025'te O Ses Türkiye jüri koltuğunda izlediğimiz nam-ı diğer "Diva Yorgun", şimdilerde hayatının en enerjik ve en anlamlı yorgunluğuna evinde hazırlanıyor.
GÖZLERDEN UZAK BİR AŞK VE YEPYENİ BİR HAYAT
Melike Şahin, yıllar süren istikrarlı beraberliğinin ardından 2023'te iş insanı sevgilisiyle dünyaevine girmişti. Aralarındaki yaş farkı geçmişte zaman zaman magazin programlarında konuşulsa da, ilişkilerini dedikodulardan uzak yaşamayı başardılar.
Kariyerinde 2021 yılında çıkardığı "Merhem" ve 2024 yılında büyük sükse yapan "Akkor" albümleriyle müzik sektörünün zirvesine yerleşen Şahin, şimdi kendi çekirdek ailesinin merhemi olacak yepyeni bir serüvene yelken açıyor. Sevilen sanatçının ilerleyen günlerde bebeğinin yüzünü gösterip göstermeyeceği sabırsızlıkla beklenirken, sevenleri çifte mutluluk dileklerini göndermeye devam ediyor.