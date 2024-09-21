Şarkıcı Metin Arolat sahnede hayatını kaybetti

90'lı yılların ünlü şarkıcısı ve klip yönetmeni Metin Arolat önceki gece Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sahnede rahatsızlanan Arolat, "Sol kolum uyuşuyor" demesine rağmen konserine devam etti.Sahnede birden yere düşen Arolat'a, seyirciler arasında bulunan bir hemşire ilk müdahaleyi yapıp ambulans çağırdı. Ambulansa alınan şarkıcı, hastaneye götürülürken yolda 3 kez kalbi durdu. 52 yaşındaki Arolat, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.METIN Arolat'ın yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu, hemen hastaneye giderek onu görmek istedi. Hastane çıkışında basın mensupları ile bir araya gelen Sağıroğlu, üzüntüsünü dile getirdi. Sağıroğlu, "Benim çok yakın arkadaşımdı, kardeşim gibiydi. Rejim yapıyormuş, bizde böyle ölüm diyetleri vardır. Sanırım kalbi kaldırmadı. Sahneye çıktıktan bir süre sonra kötü olmuş. Ardından 'Sol kolum uyuştu' demiş. Tekrar sahneye çıkmış ve kalp krizi geçirmiş. Metin'ciğim güle güle gitmiş ve güzel bir yere gittiğini düşünüyorum" dedi."Çok kızgınım neden gitmedin kolun uyuşunca hastaneye ah Metom. Ama ben senin inadını bilirim. Yine hızlıca çekecektik hani reklamımızı. İnanamıyorum gittiğine... 'Hırkam sizde kalmış' dedin, nereden bilecektik o hırkanın yadigar kalacağını. Nur içinde yat.""Gece 2'de öğrendiğimden beri şoktayım. Seni çok seviyorum Metin... Anneciğine kavuştun. Allah mekanını cennet etsin.""Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm! Metin her zaman güler yüzlü, şahane enerjili, zarif biriydi. Çok üzgünüm."