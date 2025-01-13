Şarkıcı Seçil Gür’e taciz skandalı: 7 aydır herkesin tanıdığı biri tarafından...

Bir dönem adı Serdar Ortaç ile anılan şarkıcı Seçil Gür, herkesin tanıdığı biri tarafından aylardır tacize uğradığını söyledi.

"ŞİMDİYE KADAR AİLEM İÇİN SUSTUM"

7 aydır devam eden sözlü, yazılı ve hatta temaslı olarak tacize uğradığını söyleyen Seçil Gür, şimdiye kadar ailesi için sustuğunu ancak artık dayanamadığını söyledi. Pazartesi günü mahkemeye paylaşacağını söyleyen ünlü isme ise hayranlarından destek gecikmedi.

"BU KİŞİ DURMAK BİLMİYOR"

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Gür, şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlar yedi aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum, sözlü ve yazılı hatta temaslı bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım ,çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5/6 ay dahil ettiğim bir kişiydi . yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı ve fakat bu kişi durmak bilmiyor pazartesi günü tüm yasal haklarımı kullanaktan elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım. bazı insanlar var arkadaşlar aramızda normal gözüküp asla normal olmayan Allah herkesi kötü insanlardan korusun ve Allah herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın."