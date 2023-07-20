Haberler Günaydın Haberleri Şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu 76 yaşında hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 20.7.2023 14:41 Son Güncelleme: 20.7.2023 15:00

Şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu 76 yaşında hayatını kaybetti!

Gençlik Başımda Duman' albümünün 'Ateş Böceğim' şarkısıyla tanınan şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu 76 yaşında hayatını kaybetti!

BAHA BODUROĞLU KİMDİR?

Baha Boduroğlu, 3 Şubat 1947'de İstanbul Laleli'de doğdu. Gençlik yıllarında Kent Oyuncuları, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Güzin Sokullu ile burada tanıştı. İkili daha sonra Selmi Andak'ın tavsiyesi üzerine kendilerini tamamen müziğe adadı. İkili, ilk 45'liklerini 1971 yılında çıkarttı. Boduroğlu ile Aysel Gürel tanıştıktan sonra beraber şarkılar yapmaya başladılar. "Gençlik Başımda Duman" albümü o yılın en satan yapımlarından oldu.

2001 yılında Hurşid Yenigün, Esmeray, Atilla Atasoy, İskender Doğan, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Nur Yoldaş, Melike Demirağ, Semiha Yankı, Osman İşmen ve Selçuk Alagöz ile beraber Eski Dostlar adlı bir müzik grubu kurdular.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu 76 yaşında hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA