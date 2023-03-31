Şarkılar izinsiz kullanıldı iddiası

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı 'Yalı Çapkını' adlı dizinin yapımını üstlenen OMG Prodüksiyon şirketi savcılık oldu. Avrupa Müzik şirketi, hak sahibi oldukları şarkıların dizide izin alınmadan hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Şikayet dilekçesinde, dizinin ilk bölümünde Müzeyyen Senar'a ait 'Kimseye Etmem Şikayet', 4. bölümde ise Dedüblüman grubuna ait 'Sakladığın Bir Şeyler Var' isimli parçaların izinsiz yayınlandığını tespit ettikleri belirtildi. Dilekçede Avrupa Müzik şirketinin, yapım şirketiyle görüştüklerini fakat birçok uyarıya rağmen kullanımın durdurulmadığı iddia edildi.Şarkılar üzerinden haksız kazanç edildiğini ifade eden müzik şirketi, yapım şirketinin cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.