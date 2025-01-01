Şarkılı türkülü 2025’e merhaba

İbrahim Tatlıses ve Serdar Ortaç yeni yılı İstanbul'daki bir otelin sahnesinde birlikte karşıladı. Serdar Ortaç; Karabiberim, Beni Unut, gibi şarkılarıyla hayranlarını müziğe doyurdu. Sağlığına kavuşur kavuşmaz sahneye koşan İmparator ise yıllara meydan okuyan klasiklerini söyledi.Pop müziğin sevilen sesi Berkay, yeni yaşını ve yeni yılı İzmir'de kutladı. Ünlü şarkıcı, hit şarkılarıyla konuklara eğlenceli bir akşam yaşattı.Muazzez Ersoy, yılbaşı gecesi Uludağ'da konser verdi. Ersoy, yeni yıl sahnesine özel hazırladığı hem coşkulu hem duygusal repertuvarı ile hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza attı. Beyaz işlemelerden oluşan elbisesiyle çok şık görünen sanatçı; yeni yılı barış, huzur, mutluluk ve sağlık mesajıyla karşılayarak herkese mutlu bir yıl diledi.Sıla, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Sevilen şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenleri mest eden sanatçı, yeni şarkısı 'Hep Olsun Aşk'ı da söyledi, 2025'ten sağlık, mutluluk ve aşk diledi.Alişan, Kıbrıs'ta konser verdi. Yeni yıl dileklerini paylaşan fanatik Fenerli şarkıcı, "2025'te Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını çok istiyorum" dedi. Alişan, geçmiş yıllardaki kayıplarına değinerek "Biz eğleniyoruz ama bir yarım yarım" dedi.Cem Belevi, yılbaşı gecesi İstanbul Bayrampaşa'daki bir otelde sahneye çıktı. 70'li yıllardan günümüze şarkılardan oluşan Cemiyet Gazinosu konseptiyle müzikseverlerin karşısına çıkan ünlü sanatçının darbuka şovuna ilgi yoğun oldu.Kenan Doğulu, 31 Yengi Aralık'ta Kıbrıs sahnesindeydi. Sanatçı Kandırdım, Yaparım Bilirsin gibi hitlerinin yanı sıra, özel hazırladığı sürpriz performanslarla misafirlerini müziğe doyurdu.Şevval Sam, yılbaşı gecesi Girne'de sahne aldı. Sam, "Yargısız, koşulsuz seveceğimiz. Hayatın tadını çıkartacağımız, savaşların olmadığı bir sene diliyorum" dedi.Aşkın Nur Yengi, Sapanca'da sahneye çıktı. 'Acının Seyir Defteri' şarkısıyla listelere giren Yengi'ye konserinde beş şarkıda ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici eşlik etti.