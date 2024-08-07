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Giriş Tarihi: 8.8.2024

Şarkım bitmedi! Nereye gidiyorsunuz?

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Şarkım bitmedi! Nereye gidiyorsunuz?
Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, Harbiye konserinde yine ortalığı yıktı. Üç saatten fazla sahnede kalan Pekkan'a sahnede Tarık Sezer ve birbirinden değerli müzisyenler eşlik etti. Pekkan, sevilen parçalarını Açıkhava'yı dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyledi. Pekkan konser bitmeden protokolde oturanların gittiklerini görünnüce tepki gösterdi. Pekkan, "Ben sizin konserinize gelsem, şarkınız bitmeden gitsem ne dersiniz? Göstermelik olarak önde oturmayın! Şarkım bitmeden gidemesiniz" dedi. Ardından bis için 8 parça daha seslendirerek 28 efsane şarkısı ile konserini tamamlandı.
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Şarkım bitmedi! Nereye gidiyorsunuz?
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