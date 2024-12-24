Satranç taşlarına ses verdiler

Türkiye'nin ilk satranç konulu reel-animasyon filmi Şam'Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları'nda Ajda Pekkan'ın ardından yıldız isimler animasyon karakterlere sesleriyle hayat verdi. Film için Engin Altan Düzyatan, Ali Poyrazoğlu, Burak Deniz ve Kubilay Aka animasyon satranç taşlarına dublaj yaptı. Düzyatan beyaz piyon, Poyrazoğlu fil, Aka vezir ve Deniz siyah piyon taşlarını seslendirdi.

PEKİN BAŞROLDE

Film, yazın dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını anlatıyor. Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği, Büşra Pekin'in oynadığı filmde Erdal Özyağcılar ve Ezo Sunal'ın yanı sıra çocuk oyuncular Ege Ak, Alya Demirbilek de var.