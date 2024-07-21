Savcılık ‘ezik’i hakaret saymadı

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'i üzen karar! Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile aşk yaşayan Tokel, geçtiğimiz günlerde bir takipçisiyle adliyelik oldu. F.G. isimli takipçi, ünlü fenomen Tokel'in paylaştığı bir fotoğrafın altına "Ezik" diye yazdı. Ünlü fenomen, kendisi hakkında hakaret içerikli yorum yapıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.ONUR, şeref ve haysiyetinin zedelendiğini ileri süren Tokel'in şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. "Ezik" kelimesinin hakaret olmadığını vurgulayan savcılık, kullanılan ifadenin eleştiri mahiyetinde olduğunu, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olmadığını belirtti. Bunun üzerine dosyaya takipsizlik kararı verildi.