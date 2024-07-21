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Giriş Tarihi: 22.7.2024

Savcılık ‘ezik’i hakaret saymadı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Savcılık ‘ezik’i hakaret saymadı
Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'i üzen karar! Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile aşk yaşayan Tokel, geçtiğimiz günlerde bir takipçisiyle adliyelik oldu. F.G. isimli takipçi, ünlü fenomen Tokel'in paylaştığı bir fotoğrafın altına "Ezik" diye yazdı. Ünlü fenomen, kendisi hakkında hakaret içerikli yorum yapıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'ŞEREF VE HAYSİYETİMİ ZEDELEDİ'
ONUR, şeref ve haysiyetinin zedelendiğini ileri süren Tokel'in şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. "Ezik" kelimesinin hakaret olmadığını vurgulayan savcılık, kullanılan ifadenin eleştiri mahiyetinde olduğunu, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olmadığını belirtti. Bunun üzerine dosyaya takipsizlik kararı verildi.
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Savcılık ‘ezik’i hakaret saymadı
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