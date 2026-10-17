Sazıyla sesiyle hep hatırlanacak

Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Türk halk müziği ve özgün müziğin usta isimlerinden Soner Olgun, hayatını kaybetti. Dün 67 yaşında vefat eden sanatçı ilk olarak 30 Ağustos'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ardından normal odaya alındıktan 2 gün sonra kendi isteği ile taburcu edilmişti... Tedavisi evde devam eden Olgun 7 Ekim'de hastaneye kaldırılmış ve ikinci kez yoğun bakıma alınmıştı. "İyi Bayramlar Türkiye", "Sevda Diye Bir Kuş" gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber, Soner Olgun'un sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda "Soner Olgun'u kaybettik" ifadesi yer aldı.

Kendine has güçlü sesi, sahne performansı ve geleneksel türküleri modern enstrümanlarla buluşturan tarzıyla tanınan sanatçının vefatı sanat dünyasındaki dostlarını da yasa boğdu. Yakın dostu Nükhet Duru, Olgun'a "Özgün müziğin en iyi yorumcularından Soner Olgun'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sazıyla, sesiyle ve gönüllerde bıraktığı güzel izlerle hep hatırlanacak. Ailesinin, svenlerinin ve sanat dünyasının başı sağ olsun. Ruhu şad olsun" mesajıyla veda etti. 1997-2014 yılları arasında İstanbul'da 17 yıl boyunca aralıksız sahne alarak kırılması zor bir rekora imza atan Olgun, dinleyicileriyle kurduğu samimi bağla sadık bir kitle edinmişti. Olgun yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör